На Украине погиб наемник из Нидерландов

Dutch News: наемник из Нидерландов погиб 20 мая в районе Часова Яра

Наемник из Нидерландов, служивший в украинском «интернациональном легионе», погиб 20 мая в районе Часова Яра. Об этом пишет Dutch News со ссылкой на МИД страны.

«Гражданин Нидерландов, который вызвался воевать на Украине, погиб на поле боя», — сообщает издание.

По данным издания, он стал третьим гражданином Нидерландов, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Уточняется, что с момента начала СВО на Украину приехали несколько десятков граждан этой страны.

Ранее сообщалось о гибели служившего в рядах Вооруженных сил Украины американского наемника Яна Бердетта.