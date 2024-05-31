На Украине рейдеры под руководством СБУ захватили храм канонической церкви

СПЖ: в Черкасской области рейдеры под руководством СБУ захватили храм УПЦ

В ночь на 31 мая в городе Корсунь-Шевченковском Черкасской области рейдеры под руководством Службы безопасности Украины (СБУ) захватили храм Спаса Нерукотворного канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Отмечается, что рейдеры специально ждали начала комендантского часа для начала вторжения в храм. Они представились местной территориальной обороной, но не показали никаких опознавательных документов.

На месте присутствовала полиция, но не предпринимала никаких действий. СПЖ сообщает, что вторжением руководил глава местного отдела СБУ Сергей Слабко.

Ранее на Украине рассказали о запрете на молитвы для прихожан УПЦ. На данный момент более 1,5 тысячи храмов УПЦ были насильно переданы Православной церкви Украины.