На Украине создадут полицию для розыска дезертиров

В Раде предложили создать военную полицию для розыска дезертиров

В Верховной Раде предложили создать военную полицию для расследования дел дезертиров. Карточка соответствующего законопроекта доступна на сайте украинского парламента.

«Целью законопроекта является создание законодательных оснований и правовых основ деятельности Военной полиции как военного формирования с правоохранительными функциями», — говорится в пояснительной записке нового законопроекта.

Согласно документу, задачей полиции станет обеспечение дисциплины в военных ведомствах Украины.

Ранее солдат Вооруженных сил Украины Юрий Войтович заявил, что командование украинской армии считает попавших в плен военнослужащих дезертирами. По его словам, армейское руководство записывает таких людей как самовольно покинувших войсковую часть.