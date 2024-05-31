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15:48, 31 мая 2024Бывший СССР

На Украине уволили военкома Одесской области

На Украине уволили назначенного год назад военкома Одесской области Охрименко

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине уволили назначенного годом ранее военкома Одесской области Александра Охрименко. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Охрименко был уволен с должности главы Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Взамен этого его назначили «начальником отдела физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры и физкультурно-спортивной реабилитации одной из военных частей».

В 2023 году Охрименко был назначен на должность главы Одесского областного ТЦК вслед за арестом своего предшественника Евгения Борисова, которого отправили в СИЗО по подозрению в незаконном обогащении на 188 миллионов гривен.

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      Алевтина Запольская
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