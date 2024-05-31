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21:29, 31 мая 2024Мир

На Западе встречу Макрона и Шольца назвали визитом к «незадачливому неудачнику»

Politico назвала встречу Макрона и Шольца визитом к «незадачливому неудачнику»
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Западное издание Politico раскритиковало встречу президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в ФРГ. СМИ описывает ее как визит более красивого и красноречивого французского соседа в гости к «незадачливому неудачнику» Шольцу.

Как отмечает издание, канцлер растерял свою политическую популярность. На прошлой неделе Макрон отправился в поездку в ФРГ. Это был первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Помимо этого, во время официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира.

Издание описывает Олафа Шольца как «несмешного и непопулярного политика, чья карьера пошла на спад». В это время к нему в гости приехал «более умный, красивый и более красноречивый» сосед в лице Макрона.

Журналисты также отметили «плохую атмосферу» во время встречи, так как ни для кого не секрет, что Шольц и Макрон на самом деле не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим направлениям.

Ранее на Западе заявили, что слабая и неэффективная политика Эммануэля Макрона и Олафа Шольца подрывает их авторитет в Европе и способна привести их к неудаче после выборов в Европарламент. По данным издания Politico, Шольц и Макрон все чаще воспринимаются «коллегами-лидерами Европейского союза как хромые утки».

Также сообщалось, что президент Франции год учил немецкий язык с репетитором, чтобы во время визита в Германию преодолеть разногласия с канцлером ФРГ.

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      Марина Совина
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