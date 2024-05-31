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10:38, 31 мая 2024Культура

Наблюдавший Заворотнюк врач раскрыл подробности лечения актрисы

Наблюдавший Заворотнюк врач сообщил, что полгода назад актриса начала угасать

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Подробности лечения российской актрисы Анастасии Заворотнюк раскрыл один из наблюдавших ее врачей. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

Доктор сообщил, что семья Заворотнюк пробовала все методы лечения глиобластомы головного мозга. После двух перенесенных артисткой операций ее близкие решились на экспериментальную методику. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» ввели индивидуальную вакцину, разработанную на основе ее раковых клеток, чтобы иммунная система начала атаковать глиобластому. Клетки опухоли актрисы сдавали и в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта в Москве.

Сначала медики смогли значительно продлить жизнь Заворотнюк, но полгода назад актриса начала «угасать на глазах», отметил источник. В последние месяцы жизни звезда проходила курс лечения в престижной частной клинике в Подмосковье, где с нее не брали денег.

Ранее стало известно, что Заворотнюк ушла из жизни в хосписе. В этот момент рядом с артисткой находился ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Отмечалось, что звезда сильно похудела и «мало была похожа на себя прежнюю». Она не могла двигаться.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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