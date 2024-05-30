Стало известно место смерти Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе

Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что в момент смерти рядом с артисткой находился ее супруг, фигурист Петр Чернышев. По данным издания, звезда сильно похудела и «мало была похожа на себя прежнюю». Она не могла двигаться.

Также сообщается, что Заворотнюк страдала от сильных головных болей, которые могли купировать только сильные обезболивающие препараты.

Ранее было названо возможное место захоронения Анастасии Заворотнюк.

О смерти актрисы стало известно в четверг, 30 мая. В 2019 году у нее диагностировали рак мозга, представители звезды ее состояние не комментировали.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». Артистка также принимала участие в проектах «Танцы на льду», «Танцы со звездами», «Брачные игры».