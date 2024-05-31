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15:13, 31 мая 2024Мир

НАТО отвергла координирующую роль в передаче оружия Украине

Reuters: генсек НАТО отверг координирующую роль альянса в передаче оружия ВСУ

Фото: Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг координирующую роль альянса в передаче оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его цитирует Reuters.

«Сегодня нет финального решения, но мы достигли существенного прогресса по трем вопросам. Первый — план НАТО играть большую роль в координации предоставления помощи Украине», — сказал глава блока, отметив, что главы МИД стран Североатлантического альянса пока не достигли договоренностей по этому вопросу.

Столтенберг также призвал членов НАТО ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными. По его словам, страны альянса в прошлом уже выделяли для Киева эту же сумму за один год.

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      Виктория Кондратьева
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