НАТО отвергла координирующую роль в передаче оружия Украине

Reuters: генсек НАТО отверг координирующую роль альянса в передаче оружия ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг координирующую роль альянса в передаче оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его цитирует Reuters.

«Сегодня нет финального решения, но мы достигли существенного прогресса по трем вопросам. Первый — план НАТО играть большую роль в координации предоставления помощи Украине», — сказал глава блока, отметив, что главы МИД стран Североатлантического альянса пока не достигли договоренностей по этому вопросу.

Столтенберг также призвал членов НАТО ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными. По его словам, страны альянса в прошлом уже выделяли для Киева эту же сумму за один год.