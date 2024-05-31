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15:19, 31 мая 2024Экономика

Назван способ отмыть глянцевый потолок без разводов

«БелНовости»: отмыть глянцевый потолок без разводов удастся с помощью нашатыря

Фото: PxHere

Отмыть глянцевый потолок без разводов удастся с помощью нашатырного спирта. Способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты порекомендовали в первую очередь провести сухую уборку потолка, чтобы убрать частички грязи и пыли и не размазывать грязь по поверхности во время основной уборки. Затем понадобится взять любое моющее средство и помыть поверхность, двигаясь от угла в сторону центра. После этого эксперты порекомендовали приготовить состав для полировки: взять три стакана воды и влить туда пару ложек нашатыря.

Следующий шаг — удалить остатки моющего средства и распылить раствор с добавлением нашатырного спирта на потолок. Подождав несколько минут, потребуется лишь обработать поверхность тряпкой. Специалисты заверили, что этот метод является простым, эффективным и при этом не вредит покрытию.

Ранее в мае домохозяек призвали делать унитазу компрессы.

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      Полина Кислицына
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