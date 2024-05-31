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07:20, 31 мая 2024Забота о себе

Назван способ улучшить близость с партнером с помощью секса

Фото: Orion Production / Shutterstock / Fotodom

Медленный секс помогает установить связь с партнером и усилить эмоции от ласк, рассказала психиатр Рэйчел Нидл. В комментарии для Cosmopolitan она с коллегами назвали преимущества такого вида интимной близости.

По словам Нидл, медленный секс помогает улучшить близость с партнером. Кроме того, он длится дольше, что увеличивает вероятность достижения яркого оргазма.

Сексотерапевт Дульсинея Алекс Питагора отметила, что медленный секс позволяет усилить удовольствие, близость и связь партнеров. Также специалистка порекомендовала планировать медленный секс, так как в череде бытовых дел необходимо найти время для него. «Не торопитесь с прелюдией: поцелуи, прикосновения и оральный секс усиливают возбуждение и наслаждение», — сказала она.

Эксперт по половому воспитанию Мэрайя Фрейя добавила, что именно во время медленного секса можно в деталях изучить желания и эрогенные стороны партнера и продемонстрировать свои. «Во время медленного секса даже те, кто находится в длительных отношениях, имеют возможность узнать больше о фантазиях партнера (которые могут развиваться и меняться), а также о том, что ему нравится, а что нет. В новых отношениях общение — это быстрый путь к сближению и получению удовольствия от секса», — заверила специалистка.

Дразните и создавайте предвкушение, варьируя темп и используя различные типы прикосновений и стимуляции

Дениз Реньепсихолог

По заверению Фрейи, медленный темп любовных ласк позволяет установить такой важный для отношений зрительный контакт. Она объяснила, что при зрительном контакте вырабатываются окситоцин, дофамин и другие химические вещества, вызывающие положительные эмоции в мозгу. К тому же зрительный контакт увеличивает доверие друг к другу.

Фрейя также назвала медленный секс отличной возможностью испробовать новые позы, техники, типы прикосновений. Во время полового акта можно экспериментировать с новыми ощущениями, включать игрушки или участвовать в длительной прелюдии, делая этот опыт разнообразным и захватывающим. Этот непринужденный темп создает открытую и игривую атмосферу.

Нидл посоветовала завершать медленный секс правильно, а также полноценно отдыхать после него. «Подарите партнеру заботу. Например, приложите лед к месту укуса, спросите, чего еще ему или ей хочется и выполните эти просьбы. А после выспитесь», — заключила психиатр.

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      Алиса Дмитриева
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