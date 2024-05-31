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06:34, 31 мая 2024Россия

При атаке на нефтебазу в российском регионе пострадали два человека

Кондратьев: при атаке на нефтебазу в Краснодарского края пострадали два человека

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Два человека пострадали при атаке на нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили местные власти. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) России подавили массированную атаку украинских беспилотников в нескольких муниципалитетах края. Как уточнил глава региона, в Темрюкском районе от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы, вспыхнул пожар.

«К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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