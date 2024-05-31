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16:37, 31 мая 2024Силовые структуры

Немецкую организацию признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО Dekoder-gGmbH

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность неправительственной организации Dekoder-gGmbH (Германия). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На ее сайте публикуются бездоказательные статьи, которые носят обвинительный характер в отношении российских властей. Также в Генпрокуратуре установили, что партнерами немецкой организации являются иностранные агенты и организации, деятельность которых также была признана нежелательной в России.

По мнению российского ведомства, деятельность Dekoder-gGmbH направлена на дестабилизацию обстановки в стране.

27 мая сообщалось, что Комитет Госдумы по госстроительству поддержал проект закона о новых нежелательных организациях. Таковыми смогут признавать структуры, учрежденные иностранными государственными институциями.

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      Любовь Ширижик
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