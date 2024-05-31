Нидерланды заподозрили российское судно в шпионаже и запретили ему заход в порт

РБК: Нидерланды заподозрили судно из РФ в шпионаже и не пустили его в порт

Нидерланды запретили заход в порт российскому кораблю, принадлежащему компании «Арктик Шиппинг», которая входит в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России, несмотря на наличие всей необходимой документации, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Причиной данного решения могли стать подозрения в ведении российскими рыболовными судами шпионской деятельности, отмечает РБК.

Уточняется, что инцидент произошел еще 16 мая. Нидерландский порт Эмсхавен отказался пускать рыболовное судно из России при том, что у него имелись сертификат на улов, формы государственного портового контроля, а также другие документы, которые были заранее поданы в соответствии с требованиями Евросоюза.

Вместо этого поставщикам было предложено использовать альтернативные пути доставки, однако другой порт королевства и порты в Германии также отказались пускать корабль.

Ранее сенат Швейцарии (верхняя палата парламента) проголосовал за призыв к правительству «систематически высылать» неких российских шпионов из страны.