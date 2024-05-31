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02:00, 31 мая 2024Из жизни

Обманутый муж подаст в суд на жену из-за ее романа с любовником

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде обманутый мужчина решил подать в суд на жену после того, как она нашла любовника на свингер-вечеринке. Об этом пишет The Thaiger.

Пара решила улучшить свою сексуальную жизнь после десяти лет брака и стала посещать свингер-вечеринки. Муж на них выступал в роли куколда: он наблюдал, как его жена занимается сексом с другими мужчинами. Супруги договорились, что отношения жены с любовниками должны ограничиваться сексом, при котором обязательно должен присутствовать муж.

На одной из вечеринок жена познакомилась с высокопоставленным государственным чиновником. Они продолжили общение и после встречи в свингер-клубе. Это вскрылось, когда спустя три месяца муж почувствовал, что жена охладела к нему. Он проверил ее смартфон и нашел романтическую переписку, в которой упоминались встречи и были признания в любви. Позже выяснилось, что чиновник делал ей дорогие подарки, среди которых был автомобиль BMW.

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Мужчина обратился за юридической помощью к активисту Кан Джомпалангу. Они проконсультировались с адвокатом и планируют подать иск против чиновника и инициировать дисциплинарное взыскание в его отношении. «У нас были четкие правила, позволяющие предотвратить подобные ситуации. Мою жену может привлечь его богатство, с которым я не могу конкурировать. Но это не оправдывает их действий», — заявил обманутый муж.

Ранее свингер из Великобритании, побывавший на десятках секс-вечеринок в стране, рассказал об их темной стороне. Мужчина, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что люди не всегда идут на подобные мероприятия добровольно, поэтому в итоге некоторые из них страдают от ревности.

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      Алиса Дмитриева
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