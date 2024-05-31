Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 2 июня 2024Мир

Появились данные о пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

Ahaber: человек погиб при обрушении жилого дома в Стамбуле

Кадр: ahaber.com.tr

Один человек погиб в результате обрушения четырехэтажного дома в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщает Ahaber.

По данным издания, о гибели человека стало известно от работающих на месте происшествия спасателей. Пожарные полагают, что под завалами все еще остаются люди. До сих пор неясно, что именно послужило причиной ЧП, однако специалисты исключили в качестве возможной причины обрушения взрыв.

Об обрушении четырехэтажного жилого дома на западе Стамбула стало известно ранее 2 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Личную охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки. Коллеги называют Набиуллину Стальной Эльвирой

      На всей территории Украины экстренно отключили электричество

      ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

      Появились данные о пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

      Военный эксперт назвал главные задачи России на фронте в ближайшее время

      Умерла заслуженная артистка России Инна Алабина

      Российские средства ПВО уничтожили РСЗО «Ольха» над российским регионом

      В России подорожали мясные бургеры

      В США сообщили о столкновении с хуситами в Красном море

      Административное здание загорелось в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше