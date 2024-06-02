В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом
На западе Стамбула обрушилась жилая многоэтажка, под завалами остаются люди
На западе Стамбула, Турция, обрушился четырехэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться люди, сообщает телеканал AHaber.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже. Причина происшествия пока не установлена. На месте обрушения работают спасатели и пожарные, в том числе из соседних районов города.
Стало известно, что из-под завалов извлекли одного человека, ему оказывают первую помощь.
Ранее сообщалось, что в отеле «Волга Премиум» в Чебоксарах произошел взрыв, пострадали восемь человек. По информации Telegram-канал Shot, в ресторане гостиничного комплекса взорвался баллон с газом.