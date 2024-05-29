Восемь человек пострадали при взрыве в российской гостинице

«112»: 8 человек пострадали при взрыве в гостинице «Волга Премиум» в Чебоксарах

В гостинице «Волга Премиум» в Чебоксарах произошел взрыв, пострадали восемь человек. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По его информаци, ЧП произошло в ресторане гостиничного комплекса. Предварительно, в помещении взорвался баллон с газом. Всем пострадавшим уже оказывают помощь, на месте работают экстренные службы.

Другой информации о причинах случившегося не приводится. Как уточнил Telegram-канал Shot, в момент взрыва в ресторане были и сотрудники отеля, и его посетители. Обстоятельства ситуации выясняются.

Ранее в городе Боровичи Новгородской области в жилом доме произошел взрыв газа. Из-за взрыва в строении частично обрушилась кровля, пострадали два человека.