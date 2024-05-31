Оксана Самойлова раскрыла отношение к российским модным брендам

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что гордится российскими модными брендами

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла отношение к отечественным модным брендам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в автомобиле по пути на шопинг. При этом она заявила, что гордится продукцией местных марок одежды. «Я просто кайфую от того, какие красавчики наши дизайнеры, наши российские бренды и производители!» — отметила знаменитость.

Кроме того, бизнесвумен указала, что ее гардероб на 99 процентов состоит из вещей отечественных компаний.

В марте Оксана Самойлова также показала свою роскошную гардеробную.