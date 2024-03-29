Оксана Самойлова показала роскошную гардеробную

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала свою роскошную гардеробную. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя инфлюэнсерша записала в сторис видео, в котором продемонстрировала комнату с расположенными в ней вещами. На размещенных кадрах видно, что в помещении находятся белые диваны, в также многочисленные рейлы и шкафы, в которых хранится одежда, обувь и аксессуары знаменитости.

В ноябре 2023 года продюсер Яна Рудковская показала гардеробную на видео. В размещенном ролике 48-летняя звезда предстала в пижаме в комнате, где хранятся ее предметы гардероба. Так, она продемонстрировала многочисленные аксессуары в виде люксовых сумок и украшений, вечерние платья, босоножки.