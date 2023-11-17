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14:49, 17 ноября 2023Ценности

Яна Рудковская показала роскошную гардеробную на видео

Кадр: @rudkovskayaofficial

Российский продюсер Яна Рудковская показала роскошную гардеробную на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 48-летняя знаменитость предстала в пижаме в комнате, где хранятся ее предметы гардероба. Так, звезда продемонстрировала многочисленные аксессуары в виде люксовых сумок и украшений, вечерние платья, босоножки. Отдельный блок, по словам Рудковской, занят повседневной одеждой.

Помимо этого, продюсер показала отдельную часть гардеробной, которая выделена для ее супруга, фигуриста Евгения Плющенко, с костюмами и обувью. «Мини-экскурсия по моему гардеробу. Показываю и рассказываю про свои сокровища. Самое главное в нем — это функциональность, чтобы у всего было свое место, согласны?» — подписала она пост.

Ранее в ноябре Яна Рудковская вышла в свет в десятикилограммовом наряде. Знаменитость появилась на публике в сером мини-платье и длинной черно-серой накидке марки Georges Hobeika. Предметы гардероба были украшены объемными блестящими цветами.

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      Екатерина Ештокина
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