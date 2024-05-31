Орбан назвал Трампа человеком чести

Орбан вступился за Трампа после обвинения американского суда

Премьер-министр Виктор Орбан вступился кандидата в президенты США Дональда Трампа после обвинительного приговора американского суда. Соответствующий пост венгерский политик опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Продолжайте бороться, господин президент!» — написал он, назвав Трампа человеком чести.

Орбан добавил, что американский народ должен сам «вынести вердикт» в ходе президентских выборов в США в 2024 году.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.