Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:00, 31 мая 2024Экономика

В России призвали ограничить торговлю с Европой

Депутат Чепа: нужно прекратить продажи металла в Европу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россия должна продолжать торговые отношения с Европой только по выгодным для страны направлениям, отказавшись от других, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он предложил прекратить продажи металла в страны ЕС.

«Заградительные пошлины на поставки зерна из России в ЕС для нас не критичны — у нас покупателей полно. Надо вообще меньше продавать в Европу и зерна, и металла, и удобрений. Надо быть жестче», — считает политик.

При этом, по его словам, полностью отказываться от торговых отношений с Европой не стоит: Россия может продолжать продавать в страны ЕС определенные товары, но только в случае очевидной выгоды.

«Мы просто привыкли с ними торговать. Вот весной они стали покупать много металла, но надо же понимать, куда и на что он идет. Стоит прекратить продажу того, что им выгодно и сохранить торговлю только по направлениям, выгодным нам. Может, тогда желание развивать украинский конфликт в Европе станет меньше», — допустил Чепа.

Ранее сообщалось, что заградительные пошлины на поставки зерна из России и Белоруссии в Евросоюз вступят в силу с 1 июля текущего года. В зависимости от конкретного продукта пошлины вырастут либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Пентагон передаст Украине инструкции насчет ударов по России. Что заставило США разрешить Киеву бить по РФ?

      Минобороны раскрыло подробности попытки ракетной атаки ВСУ на Кубань

      ВСУ ударили по регионам России противокорабельными ракетами «Нептун» и дронами

      Россиянин выстрелил в полицейского во время проверки документов

      Австралия выделит миллионы долларов на украинскую энергетику

      Молдавский оппозиционер оценил последствия получения российского паспорта

      Появились кадры со звуками сирены в Новороссийске из-за атаки ВСУ

      Никита Джигурда захотел служить в зоне СВО

      Российский военный в одиночку уничтожил четыре американских БМП Bradley

      Мощный пожар на нефтебазе Кубани после атаки беспилотников попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше