В России призвали ограничить торговлю с Европой

Депутат Чепа: нужно прекратить продажи металла в Европу

Россия должна продолжать торговые отношения с Европой только по выгодным для страны направлениям, отказавшись от других, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. В частности, он предложил прекратить продажи металла в страны ЕС.

«Заградительные пошлины на поставки зерна из России в ЕС для нас не критичны — у нас покупателей полно. Надо вообще меньше продавать в Европу и зерна, и металла, и удобрений. Надо быть жестче», — считает политик.

При этом, по его словам, полностью отказываться от торговых отношений с Европой не стоит: Россия может продолжать продавать в страны ЕС определенные товары, но только в случае очевидной выгоды.

«Мы просто привыкли с ними торговать. Вот весной они стали покупать много металла, но надо же понимать, куда и на что он идет. Стоит прекратить продажу того, что им выгодно и сохранить торговлю только по направлениям, выгодным нам. Может, тогда желание развивать украинский конфликт в Европе станет меньше», — допустил Чепа.

Ранее сообщалось, что заградительные пошлины на поставки зерна из России и Белоруссии в Евросоюз вступят в силу с 1 июля текущего года. В зависимости от конкретного продукта пошлины вырастут либо на 95 евро за тонну, либо до 50 процентов.