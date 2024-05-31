Песков прокомментировал вердикт суда по делу Трампа

Песков назвал вердикт суда по делу Трампа устранением политических оппонентов

Вердикт Нью-Йоркского суда по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа говорит об устранении в США политической конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Если говорить про вынесение вердикта Трампу, то можно сказать, что в США фактически происходит устранение политических оппонентов всеми возможными законными и незаконными способами, это очевидно», — сообщил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что происходящее в США «является внутренним делом самих американцев», поэтому Россия не будет комментировать происходящее, особенно в свете того, что «окончательное решение суда еще будет оглашено позже».

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.