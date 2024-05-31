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13:15, 31 мая 2024Мир

Песков прокомментировал вердикт суда по делу Трампа

Песков назвал вердикт суда по делу Трампа устранением политических оппонентов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Justin Lane / POOL / Reuters

Вердикт Нью-Йоркского суда по делу бывшего американского лидера Дональда Трампа говорит об устранении в США политической конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Если говорить про вынесение вердикта Трампу, то можно сказать, что в США фактически происходит устранение политических оппонентов всеми возможными законными и незаконными способами, это очевидно», — сообщил пресс-секретарь.

Песков подчеркнул, что происходящее в США «является внутренним делом самих американцев», поэтому Россия не будет комментировать происходящее, особенно в свете того, что «окончательное решение суда еще будет оглашено позже».

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

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      Дарья Устьянцева
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