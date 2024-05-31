Присяжные признали Трампа виновным по уголовному делу. Как отреагировали сторонники и противники экс-президента?

Присяжные в США признали Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат

Суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

В деле о выплатах обвинение утверждает, что Майкл Коэн, юрист Трампа выплатил Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание накануне победы бизнесмена на выборах в 2016 году. Порноактриса говорит, что их встреча произошла в 2006 году на турнире по гольфу.

Позднее, как полагает следствие, Трамп возместил Коэну расходы чеками, причем они были проведены как оплата юридических услуг. В общей сложности его обвиняют в фальсификациях деловой документации в 34 случаях.

Трамп резко высказался о приговоре

Дональд Трамп резко высказался о решении жюри присяжных, выйдя из зала после вынесения вердикта. Он назвал его позором и фальсификацией.

Это был позор. Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию Дональд Трамп экс-президент США

Политик обвинил судью, который вел процесс, в коррумпированности и скомпрометированности его интересов. Он также заявил о вмешательстве администрации нынешнего президента США Дональда Трампа в рассмотрение дела.

Через несколько минут после оглашения вердикта жюри присяжных, сайт предвыборного штаба кандидата в президента США Дональда Трампа начал перенаправлять на страницу сбора средств, где написано, что он является политическим заключенным.

Белый дом отреагировал на вердикт присяжных

Представитель американской администрации Иан Сэмс прокомментировал обвинительный вердикт присяжных заседателей по делу Трампа.

Мы уважаем верховенство закона Иан Сэмс представитель Белого дома

Чиновник отметил, что не имеет дополнительных комментариев по данному вопросу.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Джо Байдена Майкл Тайлер также указал на верховенство закона.

Сегодня в Нью-Йорке мы увидели, что никто не выше закона Майкл Тайлер пресс-секретарь предвыборного штаба Джо Байдена

Он напомнил, что вердикт присяжных «не меняет реальность, с которой сталкиваются американцы», и единственный способ не допустить Трампа до президентского кресла — это решение избирателей.

Сторонники Трампа возмутились вынесенным решением

Сторонники экс-главы Белого дома сочли вердикт необоснованным. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал вердикт жюри присяжных эк-президенту Дональду Трампу позорным днем в американской истории. Он отметил, что суд является «чисто политическим мероприятием, а не юридическим».

Журналист Такер Карлсон указал, что обвинительное решение является концом американской системы правосудия, «самой справедливой в мире». Он также допустил возможность расправы над бывшим президентом до выборов.

Это не остановит Трампа. Он победит на выборах, если его не убьют до этого. Любой, кто будет оправдывать этот приговор, — угроза для вас и вашей семьи Такер Карлсон журналист

Бизнесмен Вивек Рамасвами, отказавшийся баллотироваться на выборах президента США и поддержавший Дональда Трампа, в соцсети X предупредил о неприятных последствиях после обвинительного вердикта политику.

Он заявил, что прокурором по делу является политик, обещавший «прижать Трампа к стенке», дочь судьи — активистка Демократической партии, которая зарабатывала на процессе.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Стивен Скалис заявил, что демократы используют суд в качестве оружия и злоупотребляют судебной системой для преследования оппонентов. Его слова цитирует ТАСС.

Сегодняшний вердикт — это сокрушительное поражение для любого американца, который верит в важнейший юридический постулат о том, что правосудие слепо Стивен Скалис лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса

Член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин подчеркнула, что что даже «в банановой республике нельзя увидеть такой уровень коррупции», как в Соединенных Штатах. По ее мнению, демократы «не боятся ничего так сильно, как президентства Трампа».

