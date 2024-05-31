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01:32, 31 мая 2024Мир

Спикер Палаты представителей США назвал вердикт присяжных Трампу позором

Спикер Палаты представителей Джонсон назвал вердикт присяжных Трампу позором

Фото: Steven Hirsch / Reuters

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал вердикт жюри присяжных эк-президенту Дональду Трампу позорным днем ​​в американской истории. Его слова передает CNN.

Он считает, что суд на политиком «чисто политическим мероприятием, а не юридическим». Джонсон заявил, что Трамп обжалует вердикт и победит.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.

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      Сергей Грехов
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