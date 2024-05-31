В Конгрессе сравнили США с банановой республикой после вердикта жюри Трампу

Конгрессвумен Грин сравнила США с банановой республикой после вердикта Трампу

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин после вынесения жюри присяжных вердикта экс-президенту США Дональду Трампу сравнила страну с банановой республикой. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

«Такого уровня коррупции вы не увидите в банановой республике, но она происходит у нас на заднем дворе. Нет ничего, что они боятся больше, чем еще одно президентство Трампа», — говорится в публикации.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.