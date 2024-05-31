Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт против Трампа

Белый дом заявил о верховенстве закона в ответ на вердикт по делу Трампа

Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт присяжных заседателей по делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявил представитель американской администрации Иан Сэмс, пишет РИА Новости.

Как отметили в администрации американского лидера Джо Байдена, Вашингтон уважает верховество закона. «Мы уважаем верховенство закона», — подчеркнул Сэмс в ответ на вердикт по делу Трампа.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

15 апреля начался суд над Трампом по делу о подкупе им порноактрисы, с которой он состоял в связи. В частности, во время избирательной кампании 2016 года он якобы выплатил звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниелс, порядка 130 тысяч долларов, чтобы она не предавала огласке их контакты.