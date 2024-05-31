Такер Карлсон оценил вердикт жюри присяжных Трампу

Такер Карлсон назвал вердикт Трампу концом американского правосудия

Решение жюри присяжных, которые признали экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу, является концом американского правосудия, заявил журналист Такер Карлсон. Такую оценку он дал на своей странице в соцсети X.

«Это не остановит Трампа .Он победит на выборах, если не убьют до этого. Но это знаменует собой конец самой справедливой системы правосудия в мире», — говорится в публикации.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.