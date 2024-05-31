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01:53, 31 мая 2024Мир

Такер Карлсон оценил вердикт жюри присяжных Трампу

Такер Карлсон назвал вердикт Трампу концом американского правосудия
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Решение жюри присяжных, которые признали экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу, является концом американского правосудия, заявил журналист Такер Карлсон. Такую оценку он дал на своей странице в соцсети X.

«Это не остановит Трампа .Он победит на выборах, если не убьют до этого. Но это знаменует собой конец самой справедливой системы правосудия в мире», — говорится в публикации.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по о всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля. Сам политик назвал процесс фальсификацией.

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      Сергей Грехов
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