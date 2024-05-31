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13:45, 31 мая 2024Мир

В Совфеде отреагировали на слова Орбана о подготовке Европы к войне с Россией

Сенатор Карасин согласился со словами Орбана о подготовке Европы к войне с РФ
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

У России есть основания согласиться со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас есть все основания полностью согласиться с подобного рода рассуждениями господина Орбана. Все основания налицо. Он рассуждает абсолютно адекватно. Угроза действительно нарастает, ее искусственно подогревают, подгоняя Киев под преступные дела. Посмотрим, что из этого выйдет», — отреагировал Карасин.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны находятся в промежуточной стадии подготовки к войне с Россией.

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал глава венгерского правительства.

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      Варвара Кошечкина
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