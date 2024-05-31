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20:15, 31 мая 2024Силовые структуры

Полиция нашла домогавшегося до российской девочки в лифте

Полиция установила мужчину, шлепнувшего девочку в лифте дома в Новороссийске
Начало событий в новости Россиянин шлепнул по ягодицам 11-летнюю девочку в лифте и попал на видео

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полиция установила личность мужчины, который домогался до девочки в лифте жилого дома в Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы в отношении найденного злоумышленника переданы следственным органам для принятия процессуального решения.

Полицейские начали поиск мужчины после обнародования видео из лифта, на котором видно, как он шлепнул девочку по ягодицам в лифте.

Две сестры в возрасте 16 и 11 лет поздно вечером возвращались домой из магазина. Вместе с ними в лифт зашел незнакомый мужчина. Внутри он делал девочкам комплименты, а также спросил: «Че стоите, кого ждете, красотки?». Когда подростки вышли, то россиянин начал их преследовать до двери квартиры.

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      Любовь Ширижик
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