Россиянин шлепнул по ягодицам 11-летнюю девочку в лифте и попал на видео

В Новороссийске мужчина шлепнул по ягодицам 11-летнюю девочку в лифте

В Новороссийске мужчина шлепнул по ягодицам 11-летнюю девочку в лифте многоэтажного дома. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как как из лифта, в котором также стоит взрослый россиянин, выходят две девочки. Когда одна из них проходила мимо мужчины, тот шлепнул ее рукой ниже поясницы, что-то сказал и вышел следом.

Как выяснило издание, на записи две сестры в возрасте 16 и 11 лет, которые поздно вечером возвращались домой из магазина. Вместе с ними в лифт зашел незнакомый мужчина. Внутри он делал девочкам комплименты, а также спросил: «Че стоите, кого ждете, красотки?». Когда подростки вышли, то россиянин начал их преследовать до двери квартиры.

По информации канала, мужчина утверждает, что девочка выглядит старше 11 лет., и требует от обвинения доказать обратное. По его словам, физическое развитие школьницы не соответствует ее возрасту. В свою очередь, защита мужчины настаивает, что в шлепке по ягодицам нет признаков домогательства. Ситуацию контролирует управление МВД по Краснодарскому краю.

Ранее, в апреле 2023 года, в Санкт-Петербурге мужчина шлепнул по ягодицам 16-летнюю девочку у торгово-развлекательного центра «Галерея». Старшеклассница сразу позвонила в полицию и заявила о домогательствах. В результате его забрали в отделение. Там россиянин заверил, что готов извиниться перед подростком. В его отношении составили административный протокол.