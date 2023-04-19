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11:16, 19 апреля 2023Россия

В Петербурге парень шлепнул старшеклассницу по ягодицам и оказался в полиции

«Mash»: в Петербурге парень у ТРЦ шлепнул старшеклассницу по ягодицам и оказался в полиции

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Санкт-Петербурге парень у торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Галерея» шлепнул старшеклассницу по ягодицам и оказался в полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По сведениям издания, молодой человек в компании двух друзей в шутку «атаковал» 16-летнюю школьницу. Последняя сразу позвонила правоохранителям и заявила о домогательствах. Молодые люди пытались убежать, но их удалось задержать и доставить в отдел.

В полиции выяснилось, что трое парней в возрасте от 22 до 26 лет — земляки. Молодой человек, ударивший школьницу, уверял, что готов извиниться перед ней хоть на коленях. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве.

6 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина со спущенными штанами приглашал 12-летнюю школьницу сесть в салон автомобиля Toyota. О произошедшем сотрудникам полиции рассказала мать девочки.

Школьница записала номера иномарки, ее родительница передала их оперативникам.

До этого в Челябинске семиклассника заподозрили в изнасиловании старшеклассницы. После совершения преступления российский подросток пытался скрыться.

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Анна Щербакова
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