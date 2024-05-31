Польша предложила создать боевое подразделение из украинцев

Сикорский предложил создать боевое подразделение из живущих в Польше украинцев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать боевое подразделение из живущих на территории страны украинцев. Его цитирует агентство PAP.

«Польша рассмотрела запрос Украины на обучение [солдат], но мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучить украинское подразделение, состоящее из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию», — сказал он.

26 марта министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Варшава занимает лидирующую позицию в обучении солдат Вооруженных сил Украины. Он добавил, что треть от общего числа украинских военнослужащих обучены вооруженными силами его страны.