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19:38, 31 мая 2024Мир

Польша предложила создать боевое подразделение из украинцев

Сикорский предложил создать боевое подразделение из живущих в Польше украинцев
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать боевое подразделение из живущих на территории страны украинцев. Его цитирует агентство PAP.

«Польша рассмотрела запрос Украины на обучение [солдат], но мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы обучить украинское подразделение, состоящее из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию», — сказал он.

26 марта министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Варшава занимает лидирующую позицию в обучении солдат Вооруженных сил Украины. Он добавил, что треть от общего числа украинских военнослужащих обучены вооруженными силами его страны.

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      Лина Пивоварова
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