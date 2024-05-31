Популярный российский треш-блогер рассказал об инсульте на съемках

Популярный треш-блогер Александр Гамбаров, известный в сети как Габар, рассказал об инсульте на съемках. Подробностями он поделился в шоу «Пушка», выпуск доступен на YouTube.

По словам Габара, инсульт пережила одна из участниц его шоу, снятого по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Он уточнил, что герои шоу неделю должны были жить в заброшенном пансионате в Сочи и выполнять задания.

Одним из испытаний была игра в салки. «Запускаю звуковой сигнал, и они играют в пятнашки, когда проходит пять минут, я нажимаю стоп, и кто в этот момент водит, покидает игру. (...) И в этом рваном беге девочка теряет сознание», — объяснил он. Позднее выяснилось, что во время игры девушка получила инсульт, после чего была госпитализирована.

Ранее блогер Дмитрий Масленников рассказал, что съемки одного из роликов обошлись ему в 5,5 миллиона рублей. Блогер назвал самым дорогостоящим роликом, опубликованным на его YouTube-канале, выпуск под названием «Игра в кальмара в реальной жизни».

«Игра в кальмара» — сериал о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение участвовать в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 40 миллионов долларов.