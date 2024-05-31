Продюсер «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк

Продюсер «Моей прекрасной няни» Солдина: Заворотнюк была легкой и смешной

Продюсер сериала «Моя прекрасная няня» Юлия Солдина поделилась воспоминаниями об актрисе Анастасии Заворотнюк. Она высказалась в выпуске шоу «Малахов», который посвятили памяти звезды.

По словам медиаменеджера, Заворотнюк была «легкой, забавной и смешной». Солдина отметила, что в гримерной у актрисы всегда было уютно. «Вот в гримерной у [Сергея] Жигунова было сразу понятно: Жигунов. А у Заворотнюк всегда был стол, всегда накрыто, тепло. Она потрясающе встречала гостей», — заявила продюсер.

Ранее актриса Нонна Гришаева вспомнила об одной особенности Заворотнюк, запомнившейся ей после совместной работы.