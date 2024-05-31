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17:58, 31 мая 2024Россия

Путин отреагировал на случай с изъятием детей из-за неработающей печки

Путин назвал безобразием решение соцслужб забрать детей из-за сломавшейся печки

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение социальных служб Красноярского края забрать у матери троих детей из-за неработающей печки. Свою позицию он выразил в ходе встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, передает ТАСС.

Детский омбудсмен сообщила, что приехала в один из регионов, где трое детей четыре месяца находились в соцучреждении. Как оказалось, детей забрали, потому что в доме не работала печка. По словам Львовой-Беловой, на их содержание уже было выделено более миллиона рублей, в то время как печка стоит 90 тысяч, и «это неправильно». Выяснилось, что инцидент произошел в Красноярском крае.

«Послушайте, это же не шутки, это же безобразие», — дал свой комментарий глава государства.

В итоге детей вернули в семью, а печку починили. Омбудсмен добавила, что обсудила случившееся с губернатором края Михаилом Котюковым, и отметила, что будут «полностью менять систему».

Ранее Путин указал, что многодетность в России должна стать нормой. Президент отметил, что дети вдохновляют молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь. Он также заявил, что рассчитывает, что российские регионы будут дополнять федеральные программы собственными мерами поддержки семей. По словам Путина, семьи должны видеть, с каким уважением относятся к ним государство и общество.

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      Алина Гончарова
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