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15:02, 31 мая 2024Путешествия

Раскрыты любимые блюда путешествующих в поездах россиян

Самой популярной у пассажиров российских поездов стала русская кухня

Фото: Danilova Janna / Shutterstock / Fotodom

Самой популярной едой у пассажиров российских поездов стали блюда русской классической кухни. Предпочтения соотечественников раскрыли аналитики сервиса доставки еды к поездам «ЕдуЕм», исследование которых поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что наиболее востребованы у россиян, путешествующих на поездах, традиционные супы, гарниры с котлетой и салаты. Однако на десерт пассажиры предпочитают не русскую выпечку, а чизкейки или картошку фри с газировкой.

Кроме того, россияне любят есть в поезде итальянскую кухню. Набор из пиццы с пепперони, картошки фри и газировки в 2024 году обойдется примерно в 1000 рублей.

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Также соотечественники часто выбирают шаурму как один из самых бюджетных вариантов обеда. Ее стоимость составляет примерно 250-300 рублей. При этом средний чек за обед в российском поезде — 1,8 тысячи рублей, говорится в исследовании.

В марте российский тревел-блогер проехался на поезде МоскваВладивосток, пообедал в вагоне-ресторане и раскрыл цены на еду. Путешественник признался, что раньше думал, что питаться там дорого, но после этой поездки изменил свое мнение.

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      Алина Черненко
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