Россиян предупредили о наказании за захват парковочного места во дворе

Роскачество: за захват парковочного места во дворе грозит штраф от 5000 рублей

За самовольный захват парковочного места во дворе россиянам грозит штраф от пяти тысяч рублей. Об этом предупредил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с «Праймом».

Эксперт объяснил, что есть два вида парковок во дворах — когда места закреплены за конкретными жильцами и когда водители паркуются стихийно. «Если парковка заполняется стихийно и места не закреплены за определенными владельцами автомобилей, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов», — подчеркнул Поздняков.

Речь идет о ситуациях, когда автовладельцы огораживают площадку цепочками, старыми покрышками, кирпичами и прочими предметами. По словам специалиста, на нарушителей нужно жаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГАИ. Для этого придется приложить фото- и видеодоказательства, а также показания свидетелей.

По закону захватчикам парковочного места грозит штраф в размере 1-1,5 процента от кадастровой стоимости участка (минимум 5 тысяч рублей). Если стоимость не определена, то взыскание будет достигать 5-10 тысяч рублей.

Ранее водителей предупредили о наказании за парковку у мусорных баков. За перекрытие доступа к контейнерам автовладельцу грозит штраф до пяти тысяч рублей.