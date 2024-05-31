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15:54, 31 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о наказании за захват парковочного места во дворе

Роскачество: за захват парковочного места во дворе грозит штраф от 5000 рублей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

За самовольный захват парковочного места во дворе россиянам грозит штраф от пяти тысяч рублей. Об этом предупредил директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с «Праймом».

Эксперт объяснил, что есть два вида парковок во дворах — когда места закреплены за конкретными жильцами и когда водители паркуются стихийно. «Если парковка заполняется стихийно и места не закреплены за определенными владельцами автомобилей, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов», — подчеркнул Поздняков.

Речь идет о ситуациях, когда автовладельцы огораживают площадку цепочками, старыми покрышками, кирпичами и прочими предметами. По словам специалиста, на нарушителей нужно жаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГАИ. Для этого придется приложить фото- и видеодоказательства, а также показания свидетелей.

По закону захватчикам парковочного места грозит штраф в размере 1-1,5 процента от кадастровой стоимости участка (минимум 5 тысяч рублей). Если стоимость не определена, то взыскание будет достигать 5-10 тысяч рублей.

Ранее водителей предупредили о наказании за парковку у мусорных баков. За перекрытие доступа к контейнерам автовладельцу грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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      Анна Аверьянова
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