Водителей предупредили о наказании за парковку у мусорных баков

РЭО: за перекрытие подъезда к мусорным площадкам автомобилистам грозит штраф

За перекрытие подъезда к мусорным площадкам автомобилистам в некоторых регионах России грозит штраф. О наказании за неправильную парковку предупредили водителей в «Российском экологическом операторе» (РЭО).

«Сегодня это практикуют Московская, Саратовская, Ленинградская, Белгородская, Новгородская, Оренбургская и Калужская области, Приморский край и другие субъекты», — рассказали в компании. Штраф для обычных россиян может достигать 5000 рублей. С должностных лиц могут взыскать до 10 тысяч рублей, а с юридических — до 30 тысяч рублей.

Поэтому лучше парковаться так, чтобы мусоровозы смогли проехать к бакам с отходами. «К сожалению, подобные правонарушения регулярно фиксируются по стране. Из-за неправильной парковки автомобилистов мусоровозы не могут вовремя собрать и вывезти отходы, поэтому график и весь маршрут транспортировки сбиваются», — пояснил глава РЭО Денис Буцаев.

Ранее правильно парковаться ради беспрепятственного доступа к отходам водителей призвали в региональном операторе по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «Хартия». В компании напомнили, что в зимнее время ситуация осложняется выпавшим снегом — экипаж часто не может проехать к контейнерной площадке и вынужден нарушать график.