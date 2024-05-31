Инфекционист Рыбалко: купание в запрещенных местах может привести к гепатиту

Купание в запрещенных местах может привести к гепатиту и другим опасным последствиям, предупредила инфекционист Мария Рыбалко. Ее слова приводит «Газета.ру».

Больше всего бактерий, паразитов, грибков разводится в стоячих пресноводных водоемах, предупредила россиян врач. Также, по ее словам, велик риск встретиться с ними в слабопроточных водоемах с илистым дном — распознать их можно по большому количеству камыша, водоплавающих птиц.

80-85 процентов инфекций люди подхватывают в воде

Также в таких водоемах, как отметила Рыбалко, встречаются кишечные инфекции: энтеровирусная, ротовирусная, вирусный гепатит А, сальмонеллез, церкариоз, шигеллез.

Часто после купания в озерах дети подхватывают церкариоз, продолжила инфекционист. Проявляется заболевание быстро: в течение получаса после контакта с водой кожа покрывается папулезно-зудящей сыпью, появляются симптомы интоксикации, объяснила Рыбалко.

Все группы гельминтов и простейших хоть и не имеют главного пути передачи через воду, могут попадать в организм при купании, заглатывании воды, нарушении личной гигиены во время и после купания. Особенно в водоемах, которые могут использовать домашние, сельскохозяйственные животные и водоплавающие птицы Мария Рыбалко инфекционист

К тому же, по словам Рыбалко, бактериальные инфекции кожи и мягких тканей часто проникают в организм через микротравмы при купании и хождении босиком.

Ранее врач-инфекционист Маргарита Провоторова подсказала способы поддержать иммунитет. По ее словам, для крепкого здоровья важно своевременно лечить любые очаги хронической инфекции: кариес, синусит, тонзиллит, пиелонефрит.