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17:24, 31 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях купания в запрещенных местах

Инфекционист Рыбалко: купание в запрещенных местах может привести к гепатиту

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Купание в запрещенных местах может привести к гепатиту и другим опасным последствиям, предупредила инфекционист Мария Рыбалко. Ее слова приводит «Газета.ру».

Больше всего бактерий, паразитов, грибков разводится в стоячих пресноводных водоемах, предупредила россиян врач. Также, по ее словам, велик риск встретиться с ними в слабопроточных водоемах с илистым дном — распознать их можно по большому количеству камыша, водоплавающих птиц.

80-85
процентов

инфекций люди подхватывают в воде

Также в таких водоемах, как отметила Рыбалко, встречаются кишечные инфекции: энтеровирусная, ротовирусная, вирусный гепатит А, сальмонеллез, церкариоз, шигеллез.

Часто после купания в озерах дети подхватывают церкариоз, продолжила инфекционист. Проявляется заболевание быстро: в течение получаса после контакта с водой кожа покрывается папулезно-зудящей сыпью, появляются симптомы интоксикации, объяснила Рыбалко.

Все группы гельминтов и простейших хоть и не имеют главного пути передачи через воду, могут попадать в организм при купании, заглатывании воды, нарушении личной гигиены во время и после купания. Особенно в водоемах, которые могут использовать домашние, сельскохозяйственные животные и водоплавающие птицы

Мария Рыбалкоинфекционист

К тому же, по словам Рыбалко, бактериальные инфекции кожи и мягких тканей часто проникают в организм через микротравмы при купании и хождении босиком.

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      Алиса Дмитриева
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