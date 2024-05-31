Россиянам пообещали освежающие грозы

Жару плюс 30-35 градусов в Европейской России сменят грозы

Жара до плюс 25-30 градусов Цельсия на территории Европейской России в ближайшее время сменится грозами. Об этом рассказали синоптики «Метеовестей» в Telegram-канале.

Максимальных показателей жара достигнет сегодня, 31 мая. Самая высокая температура будет держаться в низовьях Волги и Дона, где после полудня воздух прогреется до плюс 30-35 градусов. Затем способствовавший прогреву антициклон начнет отступать, а вслед за ним на Русскую равнину придут грозовые тучи. Местами на юге и в центре страны ливни будут довольно сильными и принесут до 10–20 миллиметров осадков.

В Москве в середине дня столбики термометров дотянутся до плюс 30 градусов, но уже вечером над городом появятся кучево-дождевые облака, несущие грозы и ливни. Тучи рассеются в ночь на 1 июня, а утром в субботу дожди возобновятся. За двое суток в столице может выпасть около 16 миллиметров осадков, что эквивалентно недельной норме.

Несмотря на ливни, температура в Европейской России окажется выше нормы, поскольку в атмосфере продолжат доминировать южные потоки с берегов Средиземного моря. Благодаря дождям снизится лишь степень аномалии. Так, в центральный областях на фоне ливней вплоть до середины следующей недели дневная температура не превысит плюс 26-28 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал грозовые дожди в столице в грядущие выходные, 1 и 2 июня. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье температура упадет до 23-25 градусов тепла.