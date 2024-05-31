Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 31 мая 2024Россия

Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Роботу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

7 процентов опрошенных оценивают работу главы государства скорее плохо, 11 процентов затруднились ответить. Кроме того, 81 процент респондентов заявил о доверии Путину, отрицательно по этому поводу высказались 11 процентов, 9 процентов собеседников ФОМ не смогли определиться с ответом.

Как уточнила организация, опрос проводился с 24 по 26 мая 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее опрос ФОМ также показал, что работу Путина одобряют 82 процента россиян. Положительно на вопрос о доверии президенту тогда высказались 80 процентов опрошенных.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Министр обороны обозначил протяженность отступления ВСУ в Харьковской области

      53-летняя ведущая показала фигуру в мокром платье с откровенным декольте

      Оценено влияние изменения климата на детей

      Белоусов заявил о попытке ВСУ атаковать Крымский мост ракетами ATACMS

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Госдуме посчитали избыточной меру об удаленке для беременных

      Белоусов раскрыл потери ВСУ за месяц

      Участница известного шоу о выживании рассказала об опасном укусе на съемках

      В России признали обвал рынка стартапов

      В ЕС назвали сроки получения Украиной первого транша средств от активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше