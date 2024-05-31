Россияне оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 82 процента россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Роботу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

7 процентов опрошенных оценивают работу главы государства скорее плохо, 11 процентов затруднились ответить. Кроме того, 81 процент респондентов заявил о доверии Путину, отрицательно по этому поводу высказались 11 процентов, 9 процентов собеседников ФОМ не смогли определиться с ответом.

Как уточнила организация, опрос проводился с 24 по 26 мая 2024 года в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны. На вопросы ответили 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Неделей ранее опрос ФОМ также показал, что работу Путина одобряют 82 процента россиян. Положительно на вопрос о доверии президенту тогда высказались 80 процентов опрошенных.