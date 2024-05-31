Россияне похитили дочь бизнесмена и попались спустя пять лет

В Смоленске задержали 3 подозреваемых в похищении дочери бизнесмена 5 лет назад

В Смоленске сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в похищении дочери бизнесмена пять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Смоленской области.

По версии следствия, похищение произошло в конце сентября 2019 года. Подозреваемые приехали на автомобиле к одной из школ города Сафоново, где училась несовершеннолетняя дочь бизнесмена. Увидев девочку, один из них представился знакомым ее отца и предложил школьнице довезти ее до дома. Когда ребенок сел в машину, сообщники позвонили бизнесмену и, угрожая его дочери физической расправой, потребовали переоформления принадлежащих ему компаний и долей на указанных лиц. Испугавшись за дочь, мужчина выполнил условия похитителей, а ребенок вернулся домой.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «д», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений») и части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. В настоящее время все фигуранты арестованы, а по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых была изъяты крупная сумма наличных.

Ранее сообщалось о похищении девочки с детской площадки в Ярославле. Украденного ребенка обнаружил волонтер во время проверки дома по улице Юности.