Россиянин приревновал сожительницу к бывшему мужу и расправился с ней

Под Астраханью осудили на 9 лет мужчину, зарезавшего сожительницу из ревности

В Астраханской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего местного жителя, расправившегося с сожительницей из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 29 декабря 2023 года осужденный проводил время с подругой в частном доме на Советской улице в селе Вольное. Он приревновал женщину к бывшему мужу, из-за этого произошла ссора. Тогда мужчина схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшей. Она не выжила.

Ранее стало известно, что в Архангельской области россиянка предстанет перед судом за расправу над 34-летним супругом.