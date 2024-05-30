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19:38, 30 мая 2024Силовые структуры

Россиянка заколола критиковавшего ее за выполнение домашних обязанностей мужа

В Северодвинске россиянка заколола мужа за критику

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Архангельской области россиянка предстанет перед судом за расправу над 34-летним супругом. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 8 апреля в квартире города Северодвинска у супругов возник конфликт, в ходе которого женщина вонзила нож в сердце мужа. Ранение оказалось несовместимо с жизнью, и прибывшие медики не смогли ничего сделать. На допросе задержанная пояснила, что супруг применял к ней физическую силу и регулярно критиковал ее за ненадлежащее выполнение домашних обязанностей. Из-за этого она разозлилась, взялась за кухонный нож.

23 мая сообщалось, что на Ямале россиянка заколола из-за старых обид брата на встрече родственников.

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      Владимир Седов
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