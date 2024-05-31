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07:42, 31 мая 2024Силовые структуры

Россиянин выстрелил в полицейского во время проверки документов

В Краснодаре пермяк застрелил полицейского во время проверки документов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пермского края, который выстрелил в полицейского во время проверки документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело завели по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Фигуранта доставили в отделение. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала «Ленте.ру», что стрелок находился в федеральном розыске.

По версии следствия, днем 30 мая сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу во время патрулирования заметили недалеко от леса мужчину, который вел себя подозрительно, и, увидев полицейских, попытался скрыться. Силовики остановили его для проверки документов. В этот момент фигурант достал оружие и выстрелил в одного из них, нанеся полицейскому несовместимую с жизнью травму.

Волк заявила, что пострадавшим оказался 28-летний старший сержант полиции Юсуф Тугуз, который работал в правоохранительных органах с 2017 года. У него остались двое маленьких детей.

Ранее в Москве мужчина с ножом напал на покупателей и продавцов в продуктовом магазине, а также ранил полицейского.

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