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11:57, 31 мая 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за намерение участвовать в боевых действиях против ВС России

Суд в Воронеже дал 24 года колонии россиянину за намерение воевать против ВС РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Воронеже приговорил к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы россиянина Александра Шевченко, который пытался вступить в украинскую террористическую организацию для участия в боевых действиях против Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения предпринял попытку незаконно пересечь границу РФ в Воронежской области, где и был задержан. Кроме того, он же, имея при себе пистолет, расправился с таксистом, который вез его к пограничной зоне.

Шевченко признали виновным по статье о госизмене. Он будет отбывать назначенное наказание в колонии строгого режима.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и оправдание терроризма. Мужчине также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

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      Олеся Мицкевич
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