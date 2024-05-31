Россиянку парализовало после прыжка с катера в Египте

Россиянка спрыгнула с катера в море в Египте и сломала позвоночник

Российская туристка спрыгнула в море с прогулочного катера во время отдыха в Египте и осталась парализованной. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие».

Отмечается, что несчастный случай произошел во время остановки экскурсионного судна для купания отдыхающих. 36-летняя россиянка нырнула вниз головой на мелководье и ударилась о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.

«Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу, где врачи провели сложную операцию, однако полностью восстановить двигательную активность конечностей не удалось», — говорится в сообщении.

Полностью парализованную после неудачного прыжка россиянку эвакуировали на родину. Страховщик выплатил свыше 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей) на лечение и репатриацию пострадавшей.

Ранее россияне массово устремились в Египет, турпоток в эту мусульманскую страну вырос на 15 процентов с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

