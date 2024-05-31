Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:34, 31 мая 2024Путешествия

Россиянку парализовало после прыжка с катера в Египте

Россиянка спрыгнула с катера в море в Египте и сломала позвоночник

Фото: Jamie Evawin / Unsplash

Российская туристка спрыгнула в море с прогулочного катера во время отдыха в Египте и осталась парализованной. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании «Согласие».

Отмечается, что несчастный случай произошел во время остановки экскурсионного судна для купания отдыхающих. 36-летняя россиянка нырнула вниз головой на мелководье и ударилась о дно, что привело к перелому шейного отдела позвоночника.

«Пострадавшая была экстренно доставлена в больницу, где врачи провели сложную операцию, однако полностью восстановить двигательную активность конечностей не удалось», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Я узнал, что такое настоящая буря» Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
«Я узнал, что такое настоящая буря»Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
14 января 2020
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Полностью парализованную после неудачного прыжка россиянку эвакуировали на родину. Страховщик выплатил свыше 25 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей) на лечение и репатриацию пострадавшей.

Ранее россияне массово устремились в Египет, турпоток в эту мусульманскую страну вырос на 15 процентов с января по апрель 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      США вывезут снаряды Excalibur с Украины из-за российских помех

      Лидера Little Big захотели оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

      В Москве школьный психолог избила шестилетнюю дочь на детской площадке

      В фонде Клуни пообещали добиваться ареста российских журналистов в Европе

      Зеленский рассказал о возможном использовании F-16 против России

      В МИД Литвы одобрили удары ВСУ по Белоруссии

      Власти сообщили о повторной атаке ВСУ на российское предприятие

      Россиянку парализовало после прыжка с катера в Египте

      В Госдуме объяснили нежелание приглашать Россию на мирную конференцию по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше