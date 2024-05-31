Российская пенсионерка расправилась с супругом и изрезала его гостя

В Иванове будут судить пенсионерку, зарезавшую мужа и пытавшуюся убить его гостя

В Иванове суд рассмотрит дело 65-летней местной жительницы, изрезавшей гостя и расправившейся с мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 января пьяная пенсионерка в квартире напала с ножом на супруга и их общего знакомого. Муж не выжил, а второй пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Астраханской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 46-летнего местного жителя, расправившегося с сожительницей из ревности.

