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10:56, 31 мая 2024Экономика

Российский производитель салатов начнет выпускать просекко

Производитель салатов «Белая дача» начнет выпускать российское просекко

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Российский агрохолдинг «Белая дача» (производитель салатов и зелени) начнет выпускать просекко. О планах по реализации винодельческого проекта компания рассказала РБК.

Еще в 2021 году «Белая дача» купила у винного дома «Абрау-Дюрсо» около 850 гектаров земли в Новороссийском районе Краснодарского края, где собирается выращивать виноград сортов «шардоне», «рислинг», «алиготе», группы «пино», «каберне», «сира» и «глера», используемый для производства игристых напитков. Первые 25 гектаров были высажены уже в мае этого года, сообщили в компании.

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Агрохолдинг также планирует построить винзавод, фирменный магазин и объекты «объектов винного туризма». Объем инвестиций в винодельческий проект оценивается в 3,3 миллиарда рублей, а ожидаемый объем выпуска предприятия составит около 2 миллионов бутылок год. Первые партии собираются разлить в 2028 году. В компании заявили о создании шампанерии — на игристые вина будет приходиться 80 процентов продукции. «Белая дача» рассчитывает, что их основная линейка будет представлена в средней ценовой категории, до 700 рублей за бутылку, однако часть виноградников будет отведена под выращивание премиальных сортов.

Название проекта пока неизвестно, в агрохолдинге рассказали о проработке этого вопроса. Его руководителем стал основатель винодельни «Ведерниковъ» Валерий Тройчук. Он отметил растущий спрос на игристые вина не только в России, но и во всем мире. «Белой дачи» планирует сделать акцент на производстве просекко из сорта «глера» — традиционно итальянское игристое изготавливают именно из него.

Ранее президент Х5 Group (торговые сети «Чижик», «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева рассказала, что из-за повышения ввозных пошлин с полок российских ретейлеров исчезает дешевое европейское вино по цене до 500 рублей. Эту нишу стали занимать отечественные виноделы. При этом российское вино также растет в цене — из-за изменения ставки акциза, добавила она.

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